حقوق الإنسان تشدد على 3 خطوات بخصوص حديثي الولادة

شددت هيئة حقوق الإنسان السعودية، على ضرورة ألا ينطوي اسم المولود على تحقير أو يكون منافيًا للشريعة الإسلامية، مشيرة إلى ضرورة تسجيل الطفل بعد ولادته فورًا.

وقال الحساب الرسمي للهيئة عبر موقع «تويتر»: «يسجَّل الطفل بعد ولادته فورًا، ويراعَى أن يكون اسمُه رباعيًا، ويكون له الحق في التسمية منذ ولادته».

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وأضاف: «لا يجوز أن يكون الاسم منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامته أو يكون منافيًا للشريعة الإسلامية».

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