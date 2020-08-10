دعم الحزام الأخضر في مركز الشفا السياحي بزراعة 11 ألف م2 بنجيلة طبيعية

نفذت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع (الإدارة العامة للحدائق والتجميل) زراعة وتنسيق 11 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، وذلك في الساحات والزوائد التنظيمية والميادين بطريق الشفا السياحي، وذلك ضمن الجهود الميدانية لتعزيز أعمال زيادة الرقعة الخضراء بالمواقع السياحية ومعالجة التشوه البصري، وشملت أعمال الزراعة فرش النجيلة الطبيعية وزراعة الزهور والورود الموسمية وزراعة شتلات الأشجار، وإضفاء مظهر جمالي على المساحات المزروعة.

وأوضحت أمانة الطائف أنها تعمل على زيادة مساحة المسطحات الخضراء مع دعمها بوسائل الري الحديثة للمحافظة على الثروة المائية، واستخدام المياه المعالجة في ري المزروعات.

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وتعمل الإدارة العامة للحدائق والتجميل على بزراعة الزهور والورود والشجيرات المثمرة والتجميلية بالمواقع السياحية ومداخل ومخارج المدينة والجزر الوسطية والحدائق والساحات، واستغلال كثافة الإنتاج الزراعي بمشاتل الأمانة في دعم الرقعة الخضراء بالمدينة.

وبينّت بيئة الطائف ومناخها تسهمان في تنمية المساحات الخضراء، وتعمل الأمانة على تطوير مشروعاتها الزراعية بما يخدم أهالي وزوار الطائف.

وأشارت الأمانة إلى أنها نفذت مؤخرًا برنامج لزراعة فواكه الطائف الموسمية كالرمان والتين بالإضافة إلى زراعة الورد الطائفي والشجيرات العطرية في أكثر من 35 موقعًا بالمحافظة شملت ميادين وحدائق ومسطحات.