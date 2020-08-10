«الاتصالات» تعلن متوسط سرعات المشغلين للإنترنت المتنقل والثابت

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الاثنين، عن متوسط سرعات خدمة الإنترنت المتنقل والثابت التي يقدمها المشغلون للخدمة بالمملكة وأداء أهم الألعاب والتطبيقات.

ونشرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، رابط تقرير مقياس للربع الثاني في عام 2020.

متوسط سرعات الانترنت المتنقل

وكشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المراكز التي يشغلها مقدمو ومشغلو خدمة الغنترنت حول متوسط سرعة الإنترنت المتنقل فيما يتعلق بالتحميل؛ حيث بلغ متوسط سرعة التحميل بالمملكة +8.54% ميجابايت بالثانية، وشغلت شركة Stc المركز الأول بمتوسط سرعة تحميل +7.12% ميجابايت بالثانية وشركة زين في المركز الثاني بمتوسط سرعة تحميل +8.53% ميجابايت بالثانية وشركة موبايلي في المركز الثالث بمتوسط سرعة تحميل +9.93% ميجابايت بالثانية.

وكشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المراكز التي يشغلها مقدمو ومشغلو خدمة الإنترنت حول متوسط سرعة الإنترنت المتنقل فيما يتعلق بالرفع؛ حيث بلغ متوسط سرعة التحميل بالمملكة 16.89وشغلت شركة Stc المركز الأول بمتوسط سرعة تحميل 20.21 ميجابايت بالثانية وشركة زين في المركز الثاني بمتوسط سرعة تحميل 12.18 ميجابايت بالثانية وشركة موبايلي في المركز الثالث بمتوسط سرعة تحميل 11.55 ميجابايت بالثانية.

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تقرير مقياس الربعي

وأطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، التقرير الربعي لقياس سرعة خدمة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة «مقياس»، الذي يقارن بين سرعات التحميل والرفع لدى مقدمي الخدمة في المملكة، ويتضمن مؤشرات نشر وأداء شبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى تصنيف مقدمي الخدمة في كل منطقة مـــن مناطق المملكة، وأهم البيانـــات المتعلقة بتطبيقات التواصل الاجتماعي والألعاب الأكثر استخدامًا في المملكة.

وتهدف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، من إصدار تقرير «مقياس» إلى تعزيز التنافسية لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، وتعزيز الشفافية في القطاع من خلال تمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء القطاع في المملكة.

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