«حساب المواطن»: 78.6 مليار ريال إجمالي دعم الدفعات حتى الآن

قال سلطان القحطاني، المتحدث باسم برنامج «حساب المواطن»، إن إجمالي الدفعات الـ33 بلغ 78.6 مليار ريال، منذ انطلاق البرنامج، وأضاف سلطان القحطاني، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن إجمالي مبالغ الأثر الرجعي بلغ 537 مليون ريال.

إلى ذلك، أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، تفاصيل الدفعة الـ33 لشهر أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أنه تم إيداع مبلغ «1.8» مليار ريال لـ10.7 ملايين مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن.

وذكر برنامج حساب المواطن أنه تم إيداع مبلغ 16.5 مليون ريال تعويضات الدفعات السابقة، وأن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

وكان برنامج حساب المواطن أعلن أنه تم البدء، اليوم الاثنين، في إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم.