رسميًا.. تفاصيل إصابات كورونا الجديدة بالمدن والمحافظات

كشفت وزارة الصحة، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة والبالغ عددها اليوم الاثنين، 1257 إصابة، وجاءت الرياض في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 88 إصابة جديدة، كما جاءت الدمام في المرتبة الثانية وسجلت 65 حالة كما تم تسجيل 63 في الهفوف 62 في حائل.

كما تم تسجيل 59 إصابة في بريدة 58 في مكة المكرمة 52 في جدة 51 في المدينة المنورة 50 في ينبع 38 في حفر الباطن 28 في الرس 27 في الليث 26 في الحرجة 25 في عنيزة 25 في القنفذة 19 في جازان 19 في المبرز 18 في نجران 17 في تبوك 16 في الطائف 16 في القطيف 16 في المذنب 16 في وادي الدواسر 15 في البكيرية 14 في الدوادمي 11 في عيون الجواء 10 في خميس مشيط 10 في الجبيل.

أيضًا، تم تسجيل 9 في رفائع الجمش 9 في بقيق 9 في الكامل 9 في شرورة 9 في الخفجي 9 في الحجرة 8 في خليص 8 في أبها 8 في عفيف 8 في الخبر 8 في ظهران الجنوب 8 في العقيق 8 في تيماء 7 في الأسياح 7 في صفوى 7 في العلا 6 في القوارة 6 في العيدابي 6 في الباحة 6 في أبو عريش 6 في تثليث 6في النعيرية 6 في راس تنورة 6 في البشائر.

وتم تسجيل 5 في المجمعة 5 في سبت العلاية 5 في ضرية 5 في يدمة 5 في البدائع 5 في القوز5 في مهد الذهب 5 في حريملاء 5 في حوطة بني تميم 5 في أضم 4 في الأرطاوية 4 في الوجه 4 في السليل 4 في شقراء 4 في قرية العليا 4 في ساجر 3 في بدر الجنوب 3 في الدلم 3 في الزلفي 3 في محايل 3 في رياض الخبراء 3 في النماص 3 في بلجرشي 3 في الخرج 3 في رجال ألمع 3 في الفرشة.

كما تم تسجيل 2 حالة في الدائر 2 في النبهانية 2 في رابغ 2 في المندق 2 في البجادية 2 في الحناكية 2 في قلوة 2 في خيبر 2 في المجاردة 2 في صبيا 2 في بقعاء 2 في القويعية 2 في المزاحمية 2 في الصفيري 2 في الحمنة 2 في الجفر.

وأخيرًا تم تسجيل «1في ثول 1 في الرين 1 في عريعرة 1 في الشنان 1 في سميراء 1 في البرك 1 في أحد رفيدة 1 في عرعر 1 في مليجة 1 في الظهران 1 في القحمة 1 في قيا 1 في البدع 1 في المخواة 1 في قصيباء 1 في القيصومة 1 في العيون 1 في أحد المسارحة 1 في تربة 1 في أملج 1 في العيص 1 في المظيلف 1 في سلوى 1 في الدرعية 1 في ضمد 1 في القرى 1 في بني حسن 1 في أم الدوم».

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وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الإثنين، عن تسجيل 1257 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 289497 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 1439 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي عدد الحالات المتعافية (253,478)؛ وتم تسجيل (32) حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3199 حالة.

وجدّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أمس الأحد، رسالته التوعوية للمواطنين والمقيمين، حول التعامل بحذر في أوقات الدوام، تزامنًا مع عودة الموظفين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال الربيعة، عبر حسابه بموقع «تويتر»: نعود إلى أعمالنا وخدمة وطننا وشعارنا «ألبس كمامتي، لن أصافح، أترك مسافة كافية»، فسلامتي وسلامة من حولي مسؤوليتي.

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الصحة: تسجيل 1257 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 1439 حالة