المحكمة الجزائية: جلسة جديدة لقضية محمد الرشيدي وعبدالله الحربي

حددت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الاثنين، موعدًا جديدًا لنظر قضية المتهمين: محمد بن فلاح بن نابت الرشيدي «سعودي الجنسية، يحمل الهوية الوطنية رقم : 1050198678»، وعبدالله بن فهد بن لافي العريمة الحربي «سعودي الجنسية، يحمل الهوية الوطنية رقم: 1059204436».

وأعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنها حددت الجلسة الجديدة للنظر في الدعوى يوم الأحد 4 / 1 / 1442هـ الساعة التاسعة صباحاً، نظراً لتغيب المتهمين «محمد بن فلاح بن نابت الرشيدي، وعبدالله بن فهد بن لافي العريمة الحربي».

وتغيّب المتهمان بحسب المحكمة الجزائية المتخصصة عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليهما؛ بتاريخ 28 / 11 / 1441هـ وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهمين في مكان إقامتهما الموثقة لديها.

ونبهت المحكمة الجزائية المتخصصة إلى ضرورة حضور المتهمين في الموعد المحدد, حتى لا تحكم في الدعوى غيابياً وفق نص الفقرة 3 من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية, والمادة 9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.