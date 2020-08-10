جامعة جازان ضمن أفضل الجامعات لملفات الباحث العلمي

وفقًا لتصنيف ويبومتركس
حققت جامعة جازان المركز التاسع على الجامعات الحكومية في نتائج الاستشهادات لملفات الباحث العلمي لشهر يوليو ٢٠٢٠ والتابعة لتصنيف ويبومتركسWebometrics .
وأظهرت نتائج الاستشهادات العلمية في ملفات الباحث العلمي Citations in Google Scholar Profiles لعام لشهر يوليو 2020 التابعة لتصنيف Webometrics تقدم تصنيف جامعة جازان في الاستشهادات العلمية وذلك بتقدمها على 120 جامعة عالمية خلال شهر يناير لعام 2020م.
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبوراسين أن تقدم جامعة جازان في نتائج الاستشهادات العلمية يعد مؤشرًا على تقدم الجامعة وحرصها على الارتقاء بالأبحاث العلمية والدخول في شراكات علمية مع مراكز بحثية محلية وعالمية ومساهمتها في الدراسات البحثية وإيجاد الحلول العلمية في العديد من المجالات.
وأشار الدكتور أبو رسين إلى أن مراكز الأبحاث المتخصصة ووجود باحثين على كفاءة عالية يسهم في نشر نتائج البحوث في المجلات العلمية المتميزة والإسهام في تعزيز موقع جامعة جازان العلمي والوصول بها إلى مستوى القدرة التنافسية الدولية، معربًا عن شكره لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني على دعم الباحثين بما يسهم في تعزيز دور الجامعة البحثي وتقدمها محليًّا وعالميًّا.
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