وزارة الصحة تعلن حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا بالمحافظات والمدن

تصدرت المدينة المنورة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 128 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 2253478 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن.

وجاءت الهفوف في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 115 حالة، وتم تعافي «84 في مكة المكرمة 60 في الرياض 58 في الدمام 47 في المبرز 44 في حائل 43 في الطائف 42 في نجران 39 في خميس مشيط 38 في جدة 34 في تبوك 32 في حفر الباطن 30 في رجال ألمع 29 في أبها 25 في وادي الدواسر 20 في بريدة 18 في جازان 16 في عنيزة 16 في المجاردة 15 في البكيرية 15 في النعيرية 14 في خليص 14 في بارق 14 في بيش 13 في المذنب 12 في الليث».

فيما تم تسجيل «11 في القطيف 11 في بقعاء 10 في الزلفي 10 في الظهران 10 في شرورة 9 في المجمعة 8 في الحرجة 8 في سراة عبيدة 8 في الرس 8 في مليجة 8 في سبت العلاية 8 في عيون الجواء 7 في الخبر 7 في بيشة 7 في حوطة بني تميم 7 في السليل 6 في الدوادمي 6 في بقيق 6 في الغزالة 6 في الأرطاوية 6 في النماص 6 في القنفذة 6 في الخرج 5 في الشنان 5 في النبهانية 5 في سكاكا 5 في عرعر 5 في عفيف 5 في الجبيل 5 في حريملاء 5 في صبيا 5 في تثليث 5 في رأس تنورة».

في حين تم تعافي «4 في الأسياح 4 في بدر الجنوب 4 في العيدابي 4 في تبالة 4 في الشملي 4 في يدمة 4 في العيون 4 في أحد المسارحة 4 في ضبا 4 في الخفجي 4 في قرية العليا 4 في ثريبان 3 في الطوال 3 في الباحة 3 في الدلم 3 في أبو عريش 3 في ينبع 3 في صفوى 3 في الحناكية 3 في خيبر 3 في ظهران الجنوب 3 في السحن 3 في الفرشة 3 في بللسمر».

بينما تم تعافي «2 في البرك 2 في القحمة 2 في رنية 2 في السليمي 2 في القريات 2 في القيصومة 2 في ضرما 2 في مهد الذهب 2 في صامطة 2 في تيماء 2 في المزاحمية 2 في تمير 2 في المظيلف 2 في فيفا 2 في الحمنة 2 في ساجر».

وأخيرًا تم تعافي «1 في الشعبة 1 في بطحاء 1 في الموسم 1 في خباش 1 في الدائر 1 في القوارة 1 في الرين 1 في أحد رفيدة 1 في العارضة 1 في رابغ 1 في محايل 1 في نمرة 1 في المندق 1 في الحائط 1 في ضرية 1 في المخواة 1 في البجادية 1 في البدائع 1 في القوز 1 في رياض الخبراء 1 في المويه 1 في الحريق 1 في العويقيلة 1 في بلجرشي 1 في بدر 1 في حقل 1 في طبرجل 1 في رفحا 1 في شقراء 1 في مركز حدود الحديثة 1 في الحجرة 1 في ميسان 1 في الجفر 1 في البشائر».

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وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل 1257 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 289497 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 1439 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي عدد الحالات المتعافية (253,478)؛ وتم تسجيل (32) حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3199 حالة.

وجدّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أمس الأحد، رسالته التوعوية للمواطنين والمقيمين، حول التعامل بحذر في أوقات الدوام، تزامنًا مع عودة الموظفين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال الربيعة، عبر حسابه بموقع «تويتر»: نعود إلى أعمالنا وخدمة وطننا وشعارنا «ألبس كمامتي، لن أصافح، أترك مسافة كافية»، فسلامتي وسلامة من حولي مسؤوليتي.

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الصحة: تسجيل 1257 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 1439 حالة