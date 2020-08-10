السعودية اليوم / خفر السواحل التونسي ينقذ 20 مهاجرًا غير شرعي



الجزائر 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

أنقذ خفر السواحل التونسي اليوم، 12 مهاجرًا غير شرعي، كانوا على متن قارب صيد قرب جزيرة قرقنة جنوب البلاد.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية، مشيرًا إلى أنهم احتجزوا لإتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

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19:50ت م

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