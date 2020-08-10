السعودية اليوم / السفير خطابي : الجامعة العربية حريصة على ترسيخ دعائم الإصلاح المؤسساتي في العالم العربي



القاهرة 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

عقد الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية المعنية بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ في مصر السفير أحمد رشيد خطابي اجتماعاً اليوم مع نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السفير حمدي سند لوزا بمقر وزارة الخارجية، وذلك في إطار مهمة بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ بمصر.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية بأن نائب الوزير استعرض خلال الاجتماع خطة عمل الخارجية المصرية لتنظيم مشاركة الجالية المصرية بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت أمس وتستكمل اليوم عبر البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المصرية بالخارج.

وأكد السفير خطابي حرص الجامعة المستمر لتكريس التوجهات الهادفة لترسيخ دعائم وأسس التطوير والتحديث والإصلاح المؤسساتي في العالم العربي.

وأوضح أن المشاركة في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل بمصر التي ستُجرى غدا وبعد غد تشكل لبنةً جديدةً في إغناء الدور الفعال الذي قامت به الجامعة خلال السنوات الأخيرة في مجال متابعة العمليات الانتخابية ودعم مسارات الانتقال الديمقراطي.

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19:50ت م

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