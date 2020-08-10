السعودية اليوم / أمانة عسير تكافح آفات الصحة العامة



أبها 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة عسير أعمالها لمكافحة آفات الصحة العامة في مدينة أبها وضواحيها.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي, أن الأمانة تقوم بالأعمال الدورية لمكافحة آفات الصحة العامة بجميع أنواعها، ورفع مستوى الإصحاح البيئي بالمنطقة، وفقاً للخطط التشغيلية التي تنفذ لتغطية جميع أحياء مدينة أبها وضواحيها، مشيراً إلى أن الأمانة تكافح الآفات والحشرات من خلال أجهزة مختلفة للرش ذات فاعلية إيجابية ومكافحة للحشرات، حيث استخدم خلال الشهر الماضي نحو ١٣٥٧ لتراً من المبيدات الحشرية والمطهرات.

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19:29ت م

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