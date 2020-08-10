سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية تشيلي



الرياض 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية تشيلي أندريس الاماند.

وتناول الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

//انتهى//

19:25ت م

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