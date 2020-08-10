السعودية اليوم / وزارة الصحة تعلن عن زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات حائل بنسبة 129% .



حائل 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

أعلنت الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة حائل بنسبة 129%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي إحتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس

// انتهى //

19:25ت م

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حائل 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واسأعلنت الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة حائل بنسبة 129%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي إحتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.// انتهى //19:25ت م0171

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