

جدة 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

أنهت أمانة محافظة جدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك, أعمال النظافة والتعقيم التي شملت الشوارع الرئيسة والميادين العامة ومصليات العيد والمسالخ في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة

وأوضح مدير عام النظافة سليمان بن صالح المحيميد، أن خطة النظافة والتطهير شملت المرافق العامة وأسواق النفع العام حيث جرى نظافة وتطهير أكثر من (17) موقعاً في المسالخ المعتمدة، مشيراً إلى أنه جرى تجهيز (628) من مصليات العيد ، وتنفيذ أعمال النظافة لـ (41) من المماشي الرئيسة ، حيث كثفت الفرق الميدانية خلال الفترة من جهودها في إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، حفاظاً على سلامة الأهالي والسكان.

// انتهى //

19:14ت م

0167



جدة 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واسأنهت أمانة محافظة جدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك, أعمال النظافة والتعقيم التي شملت الشوارع الرئيسة والميادين العامة ومصليات العيد والمسالخ في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد ، حيث جرى تنظيف (51847) كم من الشوارع والميادين العامة شملت تنفيذ أعمال تعقيم لنحو (993) موقعاً، توزعت في نطاق (19) بلدية فرعية ، فيما بلغت أعمال رفع النفايات (77.838) طناً بواقع تنظيف وتعقيم (73.2993) حاوية.وأوضح مدير عام النظافة سليمان بن صالح المحيميد، أن خطة النظافة والتطهير شملت المرافق العامة وأسواق النفع العام حيث جرى نظافة وتطهير أكثر من (17) موقعاً في المسالخ المعتمدة، مشيراً إلى أنه جرى تجهيز (628) من مصليات العيد ، وتنفيذ أعمال النظافة لـ (41) من المماشي الرئيسة ، حيث كثفت الفرق الميدانية خلال الفترة من جهودها في إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، حفاظاً على سلامة الأهالي والسكان.// انتهى //19:14ت م0167

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانه جدة تنهي أعمال النظافه والتعقيم خلال أيام عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.