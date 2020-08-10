

جدة 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

أغلقت البلديات الفرعية بمحافظة جدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ٢٨ محل حلاقة لعدم التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية والتدابير الاحترازية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن البلديات الفرعية كثفت الجولات الرقابية بالفترة الصباحية والمسائية خلال فترة عيد الأضحى المبارك للتأكد من التزام محالّ الحلاقة بالاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية, داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات وملاحظات عبر مركز الاتصال 940 .

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19:08ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة تغلق ٢٨ محل حلاقة مخالفاً للأنظمة والتعليمات البلدية خلال عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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