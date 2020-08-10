السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين من القدس



القدس المحتلة 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 7 شبان فلسطينيين من شمال شرق القدس المحتلة بينهم أخوان.

وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال وشرطته اعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين أثناء مداهمة منازلهم في البلدة، فيما اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة أخوين من بلدة حزما، إضافة إلى شاب من ضاحية السلام بالقدس.

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19:00ت م

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