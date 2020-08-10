السعودية اليوم / جامعة جازان تحقق المركز التاسع بين الجامعات الحكومية في نتائج الاستشهادات لملفات الباحث العلمي



جيزان 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

حققت جامعة جازان المركز التاسع بين الجامعات الحكومية في نتائج الاستشهادات لملفات الباحث العلمي لشهر يوليو ٢٠٢٠ والتابعة لتصنيف ويبومتركس Webometrics.

وأظهرت نتائج الاستشهادات العلمية في ملفات الباحث العلمي لشهر يوليو 2020م ، تقدم تصنيف جامعة جازان على 120 جامعة عالمية خلال شهر يناير لعام 2020م.

وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبو راسين أن تقدم جامعة جازان في هذا المجال يعد مؤشراً على تقدم الجامعة وحرصها على الارتقاء بالأبحاث العلمية والدخول في شراكات علمية مع مراكز بحثية محلية وعالمية ومساهمتها في الدراسات البحثية وإيجاد الحلول العلمية في العديد من المجالات.

وأشار إلى أن مراكز الأبحاث المتخصصة ووجود باحثين على كفاءة عالية يسهم في نشر نتائج البحوث في المجلات العلمية المتميزة والإسهام في تعزيز موقع جامعة جازان العلمي والوصول بها إلى مستوى القدرة التنافسية الدولية، معرباً عن شكره لمعالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني على دعم الباحثين بما يسهم في تعزيز دور الجامعة البحثي وتقدمها محلياً وعالمياً.

// انتهى //

18:58ت م

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