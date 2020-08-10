

الرياض 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر الرئيس البرازيلي خلال الاتصال عن تهنئته لسمو ولي العهد، بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتعافيه - حفظه الله -.

كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

// انتهى //

18:41ت م

0157



الرياض 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.وعبر الرئيس البرازيلي خلال الاتصال عن تهنئته لسمو ولي العهد، بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتعافيه - حفظه الله -.كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.// انتهى //18:41ت م0157

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس البرازيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.