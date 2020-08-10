سياسي / الأمين العام لمجلس التعاون يجري اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للجامعة العربية



الرياض 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

‎بحث معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مع معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عدداً من القضايا والموضوعات العربية و الإقليمية.

‎جاء ذلك في اتصال هاتفي اليوم أكد فيه الجانبان ضروره التنسيق حول كل ما يعزز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي والحد من التدخل في شؤون الدول العربيه.

واستعرض الجانبان تداعيات انفجار مرفأ بيروت مقدرين استجابة الدول العربية والمجتمع الدولي المتمثلة في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

// انتهى //

18:37ت م

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