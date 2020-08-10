السعودية اليوم / فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض ينفذ أكثر من 2000 زيارة تفتيشية



الرياض 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

تمكنت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من تنفيذ أكثر من 2000 زيارة ميدانية لعدد من المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها لمتابعة التزام أصحابها بضوابط الوزارة وقراراتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

وأسفرت الزيارات التفتيشية التي شملت العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها عن ضبط 57 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية وتوجيه 90 إنذار وتم اتخاذ اللازم حيالها حسب الإختصاص.

وحث فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جميع المواطنين والمواطنات على التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911"، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة لتحقيق أهداف الوزارة بتحسين بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

// انتهى //

18:35ت م

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