سياسي / قائد الجيش اللبناني يلتقي بكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية



بيروت 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في بيروت اليوم بكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الفريق جون لورمر.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين جيشي البلدين، والمساعدات المقدمة من الحكومة البريطانية لمواجهة تداعيات الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت.

// انتهى //

18:25ت م

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