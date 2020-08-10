تعيين امرأة في منصب قيادي جديد ضمن خططها لتمكين النساء

الإثنين 10 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

عينت وزارة الداخلية السعودية الدكتورة خلود محمد الخميس في منصب قيادي في إمارة منطقة تبوك شمال البلاد، في خطوة تدعم خطط الرياض لتمكين النساء وتعيينهن في المناصب القيادية.



وتسلمت الخميس منصبها الجديد أمينا عاماً لمجلس المنطقة، لتكون بذلك أول امرأة تشغل ذلك المنصب الذي كان حكراً على الرجال في السابق.

وقوبلت الخطوة باحتفاء واسع، حضر فيه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبد العزيز، حيث استقبل المسؤولة الجديدة في مكتبه بالإمارة لتهنئتها على منصبها الجديد.

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كما تلقت الخميس الكثير من التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحظى القرارات الحكومية التي تتضمن تعيين مزيد من السعوديات في مناصب قيادية بتأييد واسع من قبل سكان المملكة، ومن الجنسين.

وكتب المشرفون على حساب ”#نساء_للوطن“ المتخصص بدعم السعوديات: ”نحن#نساء_للوطن فخورين تم تعيين أول أمين عام مجلس منطقة بالمملكة سيدة د. خلود بنت محمد الخميس والتي صدر قرار تعيينها أمينًا عاما لمجلس المنطقة بتبوك هنيئاً لها ولنا وللوطن“.

وعلق الصحفي السعودي، محمد لويفي الجهني، على قرار تعيين الخميس بالقول: ”فكر عالٍ وقيادي من أمير المنطقة .. حفظه الله ورعاه.. من تمكين المرأة السعودية المثقفة في مركز قيادي مهم في المنطقة ..فمبروك للدكتورة خلود محمد الخميس .والله يوفقها على تحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة في وطننا الغالي“.

وعينت السعودية في السنوات القليلة الماضية عدداً كبيراً من نسائها في مناصب حكومية، بما في ذلك مناصب دبلوماسية في الخارج، بالتزامن مع سن تشريعات جديدة وتعديل أخرى أتاحت لمواطناتها المشاركة في سوق العمل والحياة العامة من دون قيود.