شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يعزي أسرة العايش في وفاة مساعد وزير الدفاع والان نبدء بالتفاصيل
وعبر سمو ولي العهد عن تعازيه له ولأسرته في الفقيد، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.
كما أثنى سموه على ما قدمه الفقيد طوال حياته في خدمة دينه ووطنه وتفانيه في ما أوكل إليه من مهام في مختلف المناصب.
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