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2020-08-10 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس البرازيلي بحثا خلاله تطوير العلاقات الثنائية متابعات الخليج 365 - واس تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

وعبر الرئيس البرازيلي خلال الاتصال عن تهنئته لسمو ولي العهد، بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتعافيه – حفظه الله -.

كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.



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