- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا فوق 7535 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا فوق 7535 نقطة
متابعات الخليج 365 - سعد البحيري
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 5.65 نقاط ليقفل عند مستوى 7535.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.9 مليارات ريال.
حركة الأسهم السعودية
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 290 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات المصافي، وكيمانول، وبي سي آي، وصناعة الورق، ووفرة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسمنت الجنوب، والوطنية، والحمادي، وتهامة، واليمامة للحديد فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 5.09%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، وأملاك، وتكوين، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي، والمصافي، وأرامكو السعودية، وأملاك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
مؤشر الأسهم الموازية
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 9.30 نقاط ليقفل عند مستوى 8177.20 نقطة، وبتداولات بلغت 8 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 ألف سهم تقاسمتها 414 صفقة.
جديد الأخبار [ajax_load_more container_type="div" css_classes=".content" post_type="post" posts_per_page="3" category="حساب-متابعات الخليج 365" post_format="standard" destroy_after="9" images_loaded="true" placeholder="true" scroll_distance="100" progress_bar="true" offset="1" progress_bar_color="ed7070" button_label="المزيد" button_loading_label="تحميل"]
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا فوق 7535 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.