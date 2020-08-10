السعودية | أول امرأة في منصب أمين مجلس منطقة سعودية

شكرا لقرائتكم أول امرأة في منصب أمين مجلس منطقة سعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدرت موافقة وزير الداخلية السعودي بتكليف الدكتورة خلود محمد الخميس، أمينة عامة لمجلس منطقة تبوك، كأول امرأة تشغل هذا المنصب في السعودية.

والتقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، بالدكتورة الخميس، وهنأها على هذه الثقة من ولاة الأمر، متمنيا لها دوام التوفيق في عملها الجديد، ومؤكداً على دور المرأة السعودية في مختلف الجهات الحكومية والتي أصبحت واجهة مشرفة لبلادها.

كما أثنى على الجهود التي يبذلها المجلس في جميع المجالات التنموية والاجتماعية بالمنطقة في ظل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد.

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وتحدثت الدكتورة خلود الخميس إلى "العربية.نت" قائلة: "سعيدة كوني أول سعودية تتولى هذا المنصب، وكوني ابنة تبوك، وهذا غير مستغرب من ولاة الأمر، ومن (صاحب السمو) الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، والحرص على تمكين المرأة السعودية لتولي مناصب قيادية بالمملكة".

وعن خططها المستقبلية، أكدت على المساهمة بالارتقاء وتحسين وتطوير الأوضاع بالمنطقة.

الدكتورة الخميس حاصلة على دكتوراه كيمياء غير عضوية من جامعة هاورد في الولايات المتحدة الأميركية عام 2018، وعملت معيدة ثم محاضرة ثم أستاذة مشاركة في كلية العلوم جامعة تبوك، كما قدمت العديد من الأبحاث العلمية خلال مسيرة عملها، وشاركت في العديد من النشاطات التخصصية في مجالات العلوم والدراسات الجامعية.