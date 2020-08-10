محمد بن مسعود - الدمام - بناءً على طلب رئيس الجمهورية أحالت الحكومة اللبنانية ملف انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي؛ بناءً على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم التي شاركت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السرايا برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب. وأفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام بأن إحالة جريمة انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي، جاءت بناءً على طلب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الذي أبلغه إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب خلال اتصال بينهما. 10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 06:44 PM بناءً على طلب رئيس الجمهورية Advertisements لبنان.. إحالة ملف انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي لبنان.. إحالة ملف انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي أحالت الحكومة اللبنانية ملف انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي؛ بناءً على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم التي شاركت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السرايا برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب. وأفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام بأن إحالة جريمة انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي، جاءت بناءً على طلب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الذي أبلغه إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب خلال اتصال بينهما. الكلمات المفتاحية ، لبنان.. إحالة ملف انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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