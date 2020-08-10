، بالصور.. هذه مقصورات الطائرات التي تسافرون عليها في عام 2021 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تغيير تام في الدرجات السياحية والأولى

بدأ السفر الجوي يعود تدريجيًا على مستوى العالم منذ مايو الماضي فيما ينتاب المسافرون القلق بشأن الصعود إلى طائرة مزدحمة في ظل تواصل الوباء.

لكن لحسن الحظ يعمل العديد من المصممين على تقديم أفكار يمكنها تخفيف القلق والخوف بشأن السفر الجوي مستقبلاً.

وفي تطور ظهر حديثًا تم تطوير أستديو التصميم الإنجليزي ومقره لندن "مقصورات الطائرات ما بعد الجائحة" والتي من الممكن رؤيتها في عام 2021 والتي تركز على النظافة والمساحة الشخصية والحفاظ على سلامة الركاب وراحتهم.

وأطلقت شركة التصميم البريطانية على مفهومها الجديد اسم "السماء الصافية"، والذي أعادت من خلاله تصميم مقاعد الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال وتستخدم المقاعد "حبرًا متلونًا بالضوء وحراريًا" سيعمل مع طرق تنظيف جديدة مثل الأشعة فوق البنفسجية (UVC) التي أظهرت الدراسات أنها يمكن أن تقتل فيروس كورونا والتنظيف الحراري.

وتم تغيير اسم الدرجة الاقتصادية إلى "مناطق السماء الصافية"، بينما تسمى درجة رجال الأعمال "غرف السماء الصافية" وفقًا لروسيا اليوم.

وفي "مناطق السماء الصافية" تفصل شاشات فواصل جديدة بارتفاع كامل كل صف عن الآخر، بينما تكون المقاعد متداخلة لتوفير مساحة أكبر للركاب.

ويمكنك نسيان أجهزة التلفزيون الترفيهية على متن الطائرة في هذه الدرجة، وبدلاً من ذلك ستسمح لك الأنظمة الجديدة بتوصيل هاتفك حتى تتمكن من المشاهدة من خلال أجهزتك الشخصية، وهو أمر تفعله العديد من شركات الطيران بالفعل.

كما يوجد على ظهر المقعد شحن لاسلكي وبطاقة أمان مدمجة بإضاءة خلفية، ويشير التصميم أيضًا إلى أنه سيتم التخلص من منضدة الدرج التي يشار إليها غالبًا على أنها واحدة من أقذر أجزاء الطائرة، وسيتم تقديم واحدة أصغر حجمًا عند تسليم الطعام.

كما تم إعادة تصميم المقاعد نفسها لتتميز بأسطح لامعة بدلاً من الأسطح غير اللامعة التقليدية ما يجعلها أسهل في التنظيف.

وتخلى التصميم عن جيوب المقاعد التي تعرف بأنها مكان إيواء القمامة والجراثيم واستبدالها بأكياس قابلة للإزالة.

أما في "غرف السماء الصافية" المعروفة سابقًا بدرجة رجال الأعمال يحتوي كل مقعد على ستائر لجعل الجلوس أكثر خصوصية، بالإضافة إلى خزانة ملابس وخزانة علوية شخصية.