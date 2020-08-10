شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات مع نظيريه بأوكرانيا وليتوانيا والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، بوزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، إضافة لبحث المستجدات والموضوعات التي تهم البلدين. كما أجرى سموه ، اتصالا هاتفيا اليوم، بوزير خارجية جمهورية ليتوانيا ليناس لينكيفيشيوس. وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض التطورات وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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