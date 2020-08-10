الصحة العالمية: هناك براعم أمل في مكافحة فيروس كورونا

2020-08-10

متابعات الخليج 365: ترجمة - منة الله اشرف

قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم، إن هناك براعم أمل خضراء في قضية مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى مع تجاوز العالم 20 مليون حالة إصابة.

وفي معرض حديثه عن الانتشار العالمي قال: وصلنا هذا الأسبوع إلى 20 مليون حالة إصابة و750 ألف حالة وفاة، ووراء هذه الإحصائيات قدر كبير من الألم والمعاناة، وأنا أعلم أن العديد منكم حزينون وأن هذه لحظة صعبة على العالم.

وتابع: لكنني أريد أن أكون واضحًا، هناك براعم أمل خضراء للقضاء على الفيروس، وهناك عنصران أساسيان للتصدي للوباء بشكل فعال، وهما أنه يجب على القادة اتخاذ الإجراءات وعلى المواطنين تبني تدابير جديدة.

وفي جزء نادر من الثناء الدولي، أشاد تيدروس على تعامل بريطانيا مع الأزمة؛ لأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمر بإغلاق أجزاء من شمال إنجلترا بعد ارتفاع في الإصابات هناك الشهر الماضي.

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كما أشاد أيضًا بنيوزيلندا لتمكنها من القضاء على تفشي العدوى في المجتمع، وذكر ألمانيا وفرنسا في إطار الدول التي تمكنت من قمع فيروس كورونا من خلال اتخاذ إجراءات صارمة.

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي اليوم إن مثل هذه التدابير القوية والدقيقة هي المفتاح لمنع أي عودة للفيروس والسماح بإعادة فتح المجتمعات بأمان، متابعًا: حتى في البلدان التي يكون فيها انتقال العدوى مكثفًا، فإنه يمكن السيطرة عليه من خلال تطبيق استجابة حكومية كاملة.

وشدد تيدروس على أن المجتمعات لازالت بحاجة إلى تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الأقنعة الطبية واستخدام مطهرات اليدين باستمرار، مؤكدًا على أنه هذه الخطوات تقمع انتقال الفيروس ويمكنها إنقاذ الأرواح.

وقال تيدروس أيضًا إنه ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 100 مليار دولار لتوزيع لقاح لـ كوفيد-19 على مستوى العالم متى أصبح متاحًا.

درع بكين: رئيس منظمة الصحة العالمية متهم بتعريض الأرواح للخطر

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