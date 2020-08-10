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تعليم عسير: ترحيل 670 ألف مقرر مدرسي إلى المستودعات الفرعية
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
وقف مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني صباح اليوم على أعمال ترحيل المقررات الدراسية إلى المستودعات الفرعية في مكاتب التعليم تمهيدًا لتوزيعها على المدارس بحضور المساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي المقبل.
تعليم عسير ينفذ خطة توزيع المقررات
وأكد الجوني أن عملية التوزيع تسير وفق الخطة المعتمدة بتكامل وشراكة فاعلة من إدارات التجهيزات المدرسية والمستودعات وأمانة التعليم ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس، بالإضافة إلى مساهمة الكشافة في أعمال الترحيل والتوزيع وخدمة أولياء الأمور، لافتًا إلى أنه تم ترحيل أكثر من 670 ألف مقرر حتى يوم أمس.
وتتضمن خطة التوزيع ترحيل مقررات المرحلة الابتدائية خلال الأسبوع الجاري، والمرحلة المتوسطة خلال الأسبوع القادم، والمرحلة الثانوية خلال الأسبوع الذي يليه.
وكانت إدارة التجهيزات المدرسية قد صممت برنامجًا إلكترونيًا يُعنى بضبط وحوكمة صرف المقررات، وبما يضمن عدالة التوزيع وسرعته.
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