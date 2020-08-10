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انتشال جثتي امرأتين غرقتا في وادي القريزعات بالبرك

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2020-08-10

انتشال جثتي امرأتين غرقتا في وادي القريزعات بالبرك

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - البرك

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تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة البرك من انتشال جثتين لامرأتين غرقتا بمستنقع في وادي القريزعات.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أن إدارة الدفاع المدني بمحافظة البرك تلقت بلاغًا حضوريًا في تمام الساعة (١١:٥٨) اليوم الاثنين الموافق ١٤٤١/١٢/٢٠هـ يفيد عن وجود حالتي غرق بوادي القريزعات بمركز عمق.

وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث وبالوصول اتضح بأن الحالة عبارة عن غرق امرأتين داخل مستنقع ناتج عن السيول بوادي القريزعات أثناء قيامهما بالتنزه.

وقد قامت فرق الإنقاذ المائي بالبحث عنهما في المستنقع وانتشال الجثتين، سائلين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.



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