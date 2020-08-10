37 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 58

2020-08-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حالات كورونا في منطقة جازان 37 حالة، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 7 مدن، حيث سجلت جازان 19 إصابة، وأبو عريش 6 إصابة، والعيدابي 6 إصابات، وصبيا إصابتين، والدائر إصابتين.

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كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من أحد المسارحة، وضمد، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 58 حالة شفاء، بينما تم تسجيل حالة وفاة في بيش.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 6803 حالات، فيما بلغ عدد حالات التعافي 5091 حالة، وبلغ عدد الوفيات 72 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1640 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1257 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 289947 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 253478 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3199 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 33270 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1824 حالة.

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