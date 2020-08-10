تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي .. الرابط وطريقة التحديث بالخطوات

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق حملة من أجل تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي والتي استهدفت المستفيدين من الضمان مجانًا وإلكترونيًا، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة، ودون الحاجة لزيارة الفروع، وتاتي هذه الحملة ضمن سعي الوزارة الدائم والرامي إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من برامج الضمان الاجتماعي، وتطوير آليات دعمها للمستفيدين، وبصورة تضمن وصول الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة،

تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

طريقة ورابط تحديث الضمان الاجتماعي

ومن ضمن أهداف حملة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي التسهيل من إجراءات التواصل من قبل المستفيدين مع الوزارة والتعامل معها عبر قنوات جديدة، وبتقنيات تسهل عملية تدفق المخصصات المالية الموجهة لهم

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ويمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي تحديث بياناتهم بخطوات سهلة وميسرة إلكترونيًا باتباع ما يلي:

الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد عبر الرابط التالي : تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

اختر تحديث البيانات.

راجع البيانات وفق المستجدات>

اضغط إرسال الطلب.

ودعت الوزارة كافة مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى الإسراع في تحديث بياناتهم إلكترونيًا عبر بوابتها الإلكترونية، لضمان استمرار استفادتهم من خدماتها، بحسب الاحتياج الفعلي، ومدى انطباق الشروط عليهم.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي

ويجدر الذكر أن نظام الضمان الاجتماعي في المملكة يسعى إلى تحقيق عدد من الاهداف وأبرزها التالي: