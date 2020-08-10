محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير تعليم مكة المكرمة قراراً إدارياً يقضي بتمديد تكليف القيادات التعليمية والإدارية في مختلف إدارات وأقسام الإدارة التعليمية بالمنطقة. وشمل القرار تمديد تكليف القيادات التعليمية والإدارية وعددهم 59، في مختلف الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم بتعليم مكة المكرمة. وتضمن قرار التمديد لمدة عام حتى تاريخ 30/ 12/ 1442. عاماً آخر.. "تعليم مكة" تمدّد لعدد 59 من قياداته بمختلف الإدارات والأقسام عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-08-10 أصدر مدير تعليم مكة المكرمة قراراً إدارياً يقضي بتمديد تكليف القيادات التعليمية والإدارية في مختلف إدارات وأقسام الإدارة التعليمية بالمنطقة. وشمل القرار تمديد تكليف القيادات التعليمية والإدارية وعددهم 59، في مختلف الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم بتعليم مكة المكرمة. Advertisements وتضمن قرار التمديد لمدة عام حتى تاريخ 30/ 12/ 1442. 10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 05:19 PM أصدر مدير تعليم مكة المكرمة قراراً إدارياً يقضي بتمديد تكليف القيادات التعليمية والإدارية في مختلف إدارات وأقسام الإدارة التعليمية بالمنطقة. وشمل القرار تمديد تكليف القيادات التعليمية والإدارية وعددهم 59، في مختلف الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم بتعليم مكة المكرمة. وتضمن قرار التمديد لمدة عام حتى تاريخ 30/ 12/ 1442. ، عاماً آخر.. "تعليم مكة" تمدّد لعدد 59 من قياداته بمختلف الإدارات والأقسام ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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