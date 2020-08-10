تعليق الحيزان على إجراءات الصحفيين لضبط الممارسة الإعلامية وحماية المهنة (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):علق محمد الحيزان مختص في الإعلام والاتصال على اتخاذ هيئة الصحفيين إجراءات لضبط الممارسة الإعلامية وحماية المهنة ممن ينتحلون صفة إعلامي.
وقال الحيزان خلال مداخلة هاتفية في قناة السعودية:" البيان يعتبر ردة فعل لبعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض المشاهير من خلال انتحالهم صفة إعلامي ".
وأضاف الحيزان:" الاختلاف في مسمى إعلامي يعد ناحية شكلية "، مشددا:" كان ينبغي الدخول في صلب الموضوع بمواكبة الإعلام الرقمي ".
وأوضح الحيزان:" الجهات التي تخاطبها هي هيئة الإعلام المرئي والمسموع بحكم أنها تتولى الجوانب التشريعية والقانونية خفأعتقد أن التنسيق مع الهيئة أمر مهم للغاية "، لافتة:" وزارة الإعلام سيكون لها حضور ودور في هذا الجانب ".
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