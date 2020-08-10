الجوازات : استمرار تعليق الرحلات الجوية الدولية إلا في الحالات الاستثنائية

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أكدت الجوازات على تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية وذلك حتى إشعار آخر. أكدت الجوازات على تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية وذلك حتى إشعار آخر. وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن : امتى يفتح المطار ولادنا ضلو من غير دراسة وجامعات راح تروح عليهم وردت الجوازات قائلة : تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - وذلك حتى إشعار آخر، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441 هجرية الموافق 15 مارس 2020 ميلادية، وأي تعليمات جديدة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

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