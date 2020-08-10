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الرياض تسجل اليوم أعلى معدل إصابات كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة بأن مدينة الرياض سجلت أعلى معدل لإصابات "كورونا" اليوم

وتابعت الوزارة تقريرها بأن عدد حالات الإصابة في الرياض 88 حالة، لتكون بذلك هي أعلى معدل إصابة بالمملكة.

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