شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل1257 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة بأن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس "كورونا اليوم" 1257 إصابة . أعلنت وزارة الصحة بأن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس "كورونا اليوم" 1257 إصابة . وتابعت الوزارة في تقريرها اليومي بأن حالات التعافي وصلت 1439 حالة، وعدد الوفيات32 حالة.

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