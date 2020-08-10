الصحة: تسجيل 1257 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 1439 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1257 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 289497 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 1439 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي عدد الحالات المتعافية (253,478)؛ وتم تسجيل (32) حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3199 حالة.

وجدّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أمس الأحد، رسالته التوعوية للمواطنين والمقيمين، حول التعامل بحذر في أوقات الدوام، تزامنًا مع عودة الموظفين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

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وقال الربيعة، عبر حسابه بموقع «تويتر»: نعود إلى أعمالنا وخدمة وطننا وشعارنا «ألبس كمامتي، لن أصافح، أترك مسافة كافية»، فسلامتي وسلامة من حولي مسؤوليتي.

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