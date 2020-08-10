جامعة حائل تُطلق 13 برنامجًا للدبلومات الأكاديمية والمهنية

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة حائل، إطلاق 13 برنامجًا للدبلومات الأكاديمية والمهنية، لحاملي الثانوية العامة والمؤهلات الأعلى وموجهة للجنسين، بنظام الدراسة خلال الفترة المسائية؛ لتشمل العاملين في القطاع العام والخاص في حال رغبتهم الاستفادة من هذه البرامج.

وحددت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر برامج الدبلوم الأكاديمية المصنفة من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمعتمدة من وزارة التعليم والجامعة، برامج الدبلوم المهني المعتمدة من وزارة التعليم والجامعة.

وبلغ عدد برامج الدبلوم الأكاديمي 8 برامج، وهي: التسويق، العلاقات العامة، التسويق الإلكتروني، التحرير والسكرتارية، اللغة الإنجليزية، المحاسبة، تطبيقات الحاسب المكتبية، السلامة والصحة المهنية، فيما بلغ عدد برامج الدبلوم المهني 5 برامج، وهي: إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات، إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إدارة الفنادق والمرافق السياحية، الإعلام الرقمي، العلاقات العامة.

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وأوضحت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، أن التسجيل بدأ اليوم الإثنين (10 أغسطس 2020، حتى 24 أغسطس 2020، عبر موقع الجامعة الإلكتروني أو من خلال الرابط الآتي:

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