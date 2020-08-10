أخبار السعودية اليوم.. إيداع 1.8 مليار ريال في حساب المواطن.. والصندوق العقاري يعلق الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، ليوم الإثنين 10 أغسطس 2020م، منها إيداع 1.8 مليار ريال في حسابات المستفيدين من حساب المواطن لدفعة أغسطس، والصندوق العقاري يعلق الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني، وانخفاض أسعار الذهب في المملكة.

حساب المواطن: إيداع 1.8 مليار ريال في حسابات المستفيدين لدفعة أغسطس

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الإثنين، تفاصيل الدفعة الـ33 لشهر أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أنه تم إيداع مبلغ (1.8) مليار ريال لـ10.7 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن.

«الزكاة والدخل» تدعو إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية قبل 15 أغسطس

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الإثنين، منتجي السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية قبل 15 أغسطس الجاري.

«التنمية العقارية» يوضح تفاصيل تعليق الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني

أكد صندوق التنمية العقارية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه تم تعليق تقديم الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني للعسكريين والمدنيين.

«المرور» يوضح عقوبة عدم دفع المخالفات خلال 30 يومًا

أوضح المرور السعودي الإجراء المترتب على عدم دفع المخالفات عقب التنبيه بدفعها، مشيرًا إلى أنه ستتم إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في إيقاف خدماته.

بالفيديو..«التعليم» تحدد آلية تحديث بيانات الترقية لشاغلي الوظائف الإدارية

أوضحت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، آلية تحديث بيانات الترقية لشاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم والملحقيات وإدارات التعليم، من خلال منصة «بياناتي الوظيفية»، ونظام فارس.

«السعودية للكهرباء» توضح أحدث تطورات تركيب 10 ملايين عداد ذكي

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن مشروع تركيب العدادات الذكية يسير وفق الخطط الموضوعة، ودون أي تكاليف على المشتركين.

انخفاض أسعار الذهب في المملكة اليوم.. إليك قائمة الأسعار

انخفضت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الإثنين، على نحو طفيف، وسط توقعات بمواصلة المعدن الأصفر لهبوطه عالميًّا، عقب موجة صعود هي الأعلى خلال 10 سنوات.

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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالتعاملات الصباحية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية «تاسى»، بمستهل التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الإثنين.

تعرف على قيمة مخالفتي ربط حزام الأمان واستخدام الجوال أثناء القيادة

بينما تتبقى 6 أيام فقط على تطبيق الرصد الآلي في منطقة الجوف، أوضحت الإدارة العامة للمرور قيمة الغرامات المالية لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة.

«السديس» يصدر 3 قرارات تنظيمية جديدة منها إنشاء وكالة لكسوة الكعبة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ثلاثة قرارات جديدة؛ لمواكبة التطوير والتحديث.

أمانة العاصمة المقدسة تكلف 4 سيدات بمناصب قيادية

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، عدة قرارات إدارية عن تقلّد أربع سيدات بمكة المكرمة مناصب قيادية بالأمانة؛ وذلك لمواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠، وإعطاء المرأة الفرصة في المشاركة في الخدمات البلدية من خلال المساهمة في وضع الخطط والبرامج الاستراتيجية لتحقيق أفضل النتائج للارتقاء بالعمل البلدي.

«هيئة تنظيم الكهرباء» تطلق حملة «تعويضك مضمون» لتوعية المستهلك بحقوقه

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إطلاق حملة توعوية تحت شعار «تعويضك مضمون»، بهدف رفع وعي المستهلكين بحقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية والواجبات التي تقع عليهم تجاهه.

«الأرصاد» تنبه من أمطار غزيرة وسيول بعسير.. ورياح متربة بمنطقتين

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات بأمطار غزيرة على منطقة عسير، قد تؤدي إلى جريان سيول، ورياح نشطة تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية بمنطقتي مكة المكرمة ونجران خلال الساعات المقبلة .

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