4258 مستفيدًا من عيادات «تطمن» بحفر الباطن

قدمت عيادات «تطمن» في حفر الباطن خدماتها لـ4258 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية شملت مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبوموسى، بالإضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام.

يُذكر أن عيادات «تطمن» مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجدCOVID-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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