منذ بدء العمل بها..
قدمت عيادات «تطمن» في حفر الباطن خدماتها لـ4258 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية شملت مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبوموسى، بالإضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام.
يُذكر أن عيادات «تطمن» مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجدCOVID-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
اقرأ أيضًا:
صحة حفر الباطن تواصل حملاتها التوعوية بالأسواق التجارية
كانت هذه تفاصيل خبر 4258 مستفيدًا من عيادات «تطمن» بحفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.