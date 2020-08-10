بخطوتين.. هكذا يمكنك إصدار أو إلغاء تأشيرة ذهاب وعودة أو خروج نهائي

أوضح الحساب الرسمي لمنصة أبشر أعمال على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة آلية تنفيذ خدمات التأشيرات للعمالة الوافدة عبر منصة وتطبيق أبشر أعمال على مدار الساعة.

وأكدت منصة أبشر أعمال، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أنه يمكن إصدار أو إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًّا من خلال الدخول على منصة «أبشر الأعمال» والضغط على «خدمات أعمالي» ثم اختيار «خدمة التأشيرات».

وأوضحت منصة أبشر أن هذه الخدمة تمكن أصحاب المنشآت من إصدار تأشيرة الخروج والعودة للعامل إلكترونيًّا بشكل فوري، وتتطلب الشروط التالية:

1- ألا يكون صاحب العمل الكفيل (والعامل أو أفراد أسرته المراد إلغاء التأشيرة لهم مسجلين بإحدى الحالات التالية:

متوفي، هروب لديه مخالفة استقدام.

2- سداد رسوم التأشيرة.

3- سداد جميع المخالفات المرورية على العامل.

4- ألا تكون هنالك مخالفة لعدم إلغاء تأشيرة مصدرة سابقًا وغير مستخدمة.

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5- عدم وجود تأشيرة سارية للعامل.

6- تواجد الفرد المراد إصدار التأشيرة له داخل أراضي المملكة عند إصدار التأشيرة.

7- أن تكون صالحية جواز سفر للعامل 90 يومًا أو أكثر.

8- وجود بصمة للفرد المراد إصدار التأشيرة له (للذكور من 18 عامًا وأكبر).

9- حامل التأشيرة الأساسي يجب عليه السفر مع جميع التابعين المضافين معه بالجواز.

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