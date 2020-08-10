خلود الخميس أول امرأة تشغل منصب أمين مجلس منطقة



التقى أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس المنطقة، في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين عام مجلس المنطقة الدكتورة خلود محمد الخميس بمناسبة صدور موافقة وزير الداخلية، بتكليفها أمينا عاما لمجلس المنطقة، وذلك بناءً على ما رفعه أمير منطقة تبوك. وهنأ الأمير فهد بن سلطان، الدكتورة خلود الخميس على هذه الثقة من ولاة الأمر، كأول امرأة تشغل منصب أمين عام لمجلس المنطقة على مستوى المملكة، متمنيا لها دوام التوفيق في عملها الجديد، وأكد أمير منطقة تبوك على دور المرأة السعودية في مختلف الجهات الحكومية، حيث أصبحت واجهة مشرفة لبلادها. وأثنى على الجهود التي يبذلها المجلس في جميع المجالات التنموية والاجتماعية بالمنطقة في ظل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وأعربت الدكتورة خلود الخميس عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته والتي سوف تكون نبراساً لها في عملها الجديد.

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