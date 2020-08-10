السعودية اليوم / العراق يسجل 3484 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

سجل العراق 3484 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 72 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5464 حالة, فيما سُجل 2015 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 109790 حالة.

// انتهى //

16:40ت م

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بغداد 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واسسجل العراق 3484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 153599 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 72 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5464 حالة, فيما سُجل 2015 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 109790 حالة.// انتهى //16:40ت م0128

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