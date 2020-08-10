السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق



تبوك 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق خالد بن محمد الغملاس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.

وسأل سموه المولى القدير أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي العهد حفظهما الله .

// انتهى //

16:15ت م

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