السعودية اليوم / اللجنة الفرعية بمحافظة الجموم تعقد اجتماعها لمتابعة خطط الجهات الحكومية لموسم الأمطار



مكة المكرمة 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

عقد محافظ الجموم فهد بن منير القثامي اليوم, اجتماع اللجنة الفرعية بمحافظة الجموم؛ لمتابعة خطط الجهات الحكومية خلال موسم الأمطار.

وناقش الاجتماع أبرز الاحتياجات والمعوقات التي قد تحول دون تنفيذ خطط الطوارئ بالشكل الأمثل مع مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتذليل العقبات، والتأكد من سير العمل بسلاسة وإتقان.

ووجه المحافظ ببدء إزالة التعديات على مجاري السيول وبطون الأودية في محافظة الجموم والمراكز التابعة لها، وذلك عن طريق لجنة إزالة التعديات بالمحافظة و اللجان الأخرى في الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وشدد على أهمية تعزيز برامج التطوع في مختلف القطاعات، مشيدا بما يقدمه المتطوعون والمتطوعات من مساندة الجهات المعنية, داعيا إلى ضرورة توعية أفراد المجتمع تجاه التعامل الأمثل مع التغيرات المناخية والتدابير الواجب الالتزام بها لتفادي وقوع حوادث أو كوارث لا سمح الله، حاثاً جميع القطاعات على تكثيف الرسائل التوعوية المستهدفة لجميع الشرائح المجتمعية كل بحسب اختصاصه.

// انتهى //

16:12ت م

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