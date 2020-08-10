السعودية اليوم / تعليم ظهران الجنوب يُناقش الاستعدادات للعام الدراسي الجديد



ظهران الجنوب 20ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

عقدت إدارة التعليم في محافظة ظهران الجنوب، اليوم، اجتماعاً برئاسة مُدير التعليم سعيد هباش أبو حديد لمناقشة استعدادات الإدارة للعام الدراسي الجديد، لتحقيق أهداف وزارة التعليم الإستراتيجية في التغلب على الأزمات وتحقيق بداية جادة من خلال تهيئة المدارس والميدان التربوي وتسليم المقررات.

وتناول الاجتماع استعراض توصيات محضر الاجتماع السابق بالوقوف على الإجراءات التي تمت من قبل الإدارات المعنية، واستعراض مؤشرات الاستعداد للإدارة وفقاً للبرنامج الوزاري، إضافة للوقوف على استعدادات إدارة المباني، وإدارة التجهيزات المدرسية، وصولاً للاطلاع على خطة استعدادات المقررات المدرسية وخطة ترحيلها للمدارس، مع تطبيق آليات الأمان والبروتوكولات الوقائية الموصى بها من وزارة الصحة، والتحقق من اكتمال استعدادات الإدارة وجاهزية المدارس بالإضافة إلى متابعة الاستعدادات الصحية والوقائية ، وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس ، إضافة إلى الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات، وتنفيذ البرامج التدريبية الداعمة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية حسب خطة العودة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة التوعية الإعلامية، والرفع بتقارير أسبوعية عن سير العمل على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

كما جرى خلال الاجتماع الاطلاع على توفر التجهيزات المدرسية المختلفة، ومناقشة جاهزية النقل المدرسي وعقود الصيانة والتشغيل للمدارس، مع التأكيد على وضع الحلول المناسبة للصعوبات والمعوقات المتوقعة وكيفية مواجهتها والتغلب عليها.

وأكد مُدير التعليم في ختام الاجتماع على أهمية المرحلة القادمة التي تتسم بظروف استثنائية إزاء التحديات التي أحدثتها جائحة

// انتهى //

16:10ت م

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ظهران الجنوب 20ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واسعقدت إدارة التعليم في محافظة ظهران الجنوب، اليوم، اجتماعاً برئاسة مُدير التعليم سعيد هباش أبو حديد لمناقشة استعدادات الإدارة للعام الدراسي الجديد، لتحقيق أهداف وزارة التعليم الإستراتيجية في التغلب على الأزمات وتحقيق بداية جادة من خلال تهيئة المدارس والميدان التربوي وتسليم المقررات.وتناول الاجتماع استعراض توصيات محضر الاجتماع السابق بالوقوف على الإجراءات التي تمت من قبل الإدارات المعنية، واستعراض مؤشرات الاستعداد للإدارة وفقاً للبرنامج الوزاري، إضافة للوقوف على استعدادات إدارة المباني، وإدارة التجهيزات المدرسية، وصولاً للاطلاع على خطة استعدادات المقررات المدرسية وخطة ترحيلها للمدارس، مع تطبيق آليات الأمان والبروتوكولات الوقائية الموصى بها من وزارة الصحة، والتحقق من اكتمال استعدادات الإدارة وجاهزية المدارس بالإضافة إلى متابعة الاستعدادات الصحية والوقائية ، وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس ، إضافة إلى الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات، وتنفيذ البرامج التدريبية الداعمة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية حسب خطة العودة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة التوعية الإعلامية، والرفع بتقارير أسبوعية عن سير العمل على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.كما جرى خلال الاجتماع الاطلاع على توفر التجهيزات المدرسية المختلفة، ومناقشة جاهزية النقل المدرسي وعقود الصيانة والتشغيل للمدارس، مع التأكيد على وضع الحلول المناسبة للصعوبات والمعوقات المتوقعة وكيفية مواجهتها والتغلب عليها.وأكد مُدير التعليم في ختام الاجتماع على أهمية المرحلة القادمة التي تتسم بظروف استثنائية إزاء التحديات التي أحدثتها جائحة كورونا ، مما يتطلب مزيداً من الالتزام واستشعاراً للمسؤولية من الجميع حتى يتم تجاوز الأزمة.// انتهى //16:10ت م0118

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