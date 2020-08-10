السعودية اليوم / محافظ الدرب يتفقد قرى المحافظة المتضررة من السيول والأمطار



الدرب 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

تفقد محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم، القرى المتضررة جراء هطول الأمطار الغزيرة والسيول خلال الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة وجميع محافظات المنطقة الفترة الحالية.

واطلع المحافظ ميدانياً على الآثار التي خلفتها الأمطار والسيول بقرى الدرب ومركز عتود، والأعمال التي تقوم بها بلدية محافظة الدرب بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بمتابعة ومعالجة أضرار السيول والأمطار.

وأكد محافظ الدرب أن جولة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بالوقوف على المواقع المتضررة والرفع بها ، والعمل على توفير كل ما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين ، وتوفير سبل العيش الكريم إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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16:10ت م

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